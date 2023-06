La Comunidad de Madrid ha multado con 33.820 euros a la empresa que tiene adjudicada la gestión la residencia de mayores situada en la localidad de San Sebastián de los Reyes por servir tarrinas de puré de merluza, zanahoria y arroz que estaban caducadas desde hacía más de un año.

Una situación que ya denunció Mariano Turégano el año pasado. En ese momento, este hombre de 82 años, denunció en el pleno del Ayuntamiento que "muchas veces la comida es tan deleznable" que pasan "horas y horas sin comer nada".

Un hecho que parece no haber cambiado un año después, y es que los residentes aseguran que la comida "no sabe bien" y no hay "quien se la coma". Lo cierto es que, después de varias inspecciones, se ha descubierto que sirven productos caducados.

A pesar de que desde la Comunidad de Madrid ya han anunciado que la empresa que gestiona la residencia ha sido penalizada, los familiares siguen denunciando que no hacen caso. "La calidad ha desmejorado bastante", han asegurado.

De hecho, esta no es la primera vez que dicha residencia de mayores es sancionada. A finales del año pasado se les penalizó con otros casi 34.000 euros por la falta de personal sanitario. Además, en diversas ocasiones los inspectores han notificado otras irregularidades.

"Allí ocurrieron cosas muy graves que no recibieron ningún tipo de reproche por parte de la Comunidad de Madrid", ha indicado Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE en la Comunidad de Madrid.

En unos documentos a los que ha tenido acceso laSexta Noticias, se puede ver cómo la residencia ha tenido errores de todo tipo, tanto en el suministro de medicamentos, como en fugas de residentes dependientes o falta de homologación de las titulaciones de personal sanitario

Todas estas irregularidades no han sido sancionadas por parte de la Comunidad de Madrid. De esta forma, residentes y familiares siguen exigiendo unas condiciones dignas para vivir que hoy no tienen aseguradas.