La violencia machista en España se salda día a día con nuevas víctimas mortales; ese ha sido el caso de la mujer asesinada presuntamente por su marido en un garaje de la localidad de Elche.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha querido condenar esta acción a través de su cuenta de Twitter, en la que ha hablado de esta violencia como algo "insoportable".

"Nuestra sociedad no puede tolerar esta violencia machista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. No, no pararemos", explicaba el secretario general, que también mandaba un abrazo para los familiares de la víctima.

El 2018 cerró el año con un total de 47 mujeres asesinadas por violencia machista, habiendo denunciado 14 de ellas previamente a sus agresores. En 16 años, las cifras aumentaron a un total de 1.000 que murieron a manos de sus agresores.