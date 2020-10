María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo han sido declarados culpables del asesinato de Antonio Navarro. Maje planeó con Salvador Rodrigo el crimen de su marido: así lo ha dictado el jurado, que ha determinado que a pesar de que el autor material de las seis puñaladas a Antonio Navarro en agosto de 2017 en un garaje de Patraix fue Salvador Rodrigo, siempre estuvo instigado por la que entonces era su amante, Maje.

El jurado ha declarado probado que ambos planificaron el crimen y que Maje facilitó las llaves del garaje donde ocurrieron los hechos, y dotó de información precisa a Salva para que acabara con la vida de su esposo a cuchilladas.

Durante varias jornadas, la conocida como 'viuda negra' de Patraix, fue definida por sus cuatro amantes como una persona mentirosa, que nunca les contó la verdad sobre Antonio Navarro. Mientras que algunos afirmaban ni siquiera conocer de su existencia, a otros les había dicho que tenía negocios en Arabia Saudí o que estaba enfermo de cáncer.

A Salvador Rodrigo, sin embargo, le había hablado de Antonio Navarro como una persona controladora y que la maltrataba psicológicamente. A otro de sus amantes, Tomás, le llegó a asegurar que quería ver muerto a su marido. Aun así, todos ellos tenían algo en común: no sabían que no eran los únicos amantes de Maje.

Y así consiguió convencer a Salvador Rodrigo de que estaba en peligro. Eso fue lo que él mismo declaró ante juez. Según su relato, ella le pidió que lo matara y él aceptó porque, dice, temía que Antonio acabara con su vida. Fue ella quien eligió fecha, lugar y le entregó las llaves para que matara a su marido.

Sin embargo, Maje nunca negó ser conocedora de los hechos. El día del crimen, el 16 de Agosto de 2017, Salva le contó que había matado a su marido y, según su versión, no fue a la Policía por miedo.

Las llaves, afirmó entonces, ya las tenía Salvador con antelación al crimen. "Las llaves de mi casa, del garaje y del Fiat Salva las tenía ya. Subía a mi casa cuando quería, porque sabía que Antonio no estaba. Se sabía media vida mía", explicó.

Una versión que nunca creyó el jurado, entre otros motivos, por los audios que la Policía incautó de los amantes y que ponían el foco en ambos. El primero de ellos data del 8 de noviembre. Tres meses después del crimen, Maje llamó a Salva. En su conversación Salva confiesa que llamó a un amigo suyo Policía, y aumenta la preocupación de Maje: "¿Qué dices? No hagas locuras Salva, eh".

El 28 de diciembre a Maje le filtran que ya hay un sospechoso, y así se lo transmite a Salva: "Ya tienen a un sospechoso con nombre y apellidos". El acusado se alegra de ello: "Bien, porque así por lo menos cobras el seguro". Ella afirma estar "descolocada", pero él la tranquiliza: "No temas".

Salva pensaba que no le estaban investigando, por eso quedan en una cafetería el 2 de enero. Allí se registra el audio que lleva a la detención: en él planean qué decir si son detenidos, como, por ejemplo, por qué Salva tenía la llave.,

Durante la última jornada del juicio, Maje ha hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir perdón a toda la familia de su esposo por no acudir "por egoísmo y cobardía" a la Policía cuando Salva, su entonces amante, le contó lo que había hecho.

"Quiero mostrar mi arrepentimiento, no me lo podré perdonar, fui cobarde y egoísta, solo pensé en mí y en las consecuencias que podría tener", ha señalado. Por su parte, Salva, su examante y autor confeso del crimen, ha insistido en que confirma "todo" lo que ha dicho durante el juicio -declaró que ella le pidió que matara a su marido y que no fallara- y ha expresado su "profundo arrepentimiento". Un arrepentimiento que ya había mostrado en anteriores sesiones, en las que sus palabras se entremezclaban con sollozos.