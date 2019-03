Piden que se investiguen saludos fascistas en un partido de fútbol en un colegio concertado

La diputada autonómica de EUPV Esther López Barceló ha pedido a la Conselleria de Educación que investigue los hechos ocurridos en un colegio concertado de Orihuela donde, según muestra un vídeo de un partido de fútbol, "los jugadores realizaron el saludo fascista mientras sonaba el himno de España".

"Estas imágenes están grabadas y corriendo como la pólvora por las redes sociales", ha denunciado López Barceló en un comunicado, quien ha exigido a la consellera de Educación, María José Catalá, que "se depuren responsabilidades de inmediato", al entender que estos hechos, que se produjeron en 2010, son "gravísimos".

Según López Barceló, estos hechos "no pueden quedar impunes y sin ser investigados". "La Conselleria tiene que tomar cartas sobre el asunto, aunque sea en un centro concertado, donde no pueden permitirse tampoco este tipo de comportamientos", ha indicado en la nota de prensa. "Los colegios, sean privados o públicos, reciban o no subvenciones, no pueden tolerar ninguna apología fascista", ha expuesto.

Por ello, según la diputada autonómica de EU, "es necesaria y urgente una inspección de educación que confirme los hechos, que los investigue y, por supuesto, que acabe con una depuración de responsabilidades, que tocaría desde la dirección del centro hasta las sanciones que correspondan, entre ellas, la retirada del concierto".