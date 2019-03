Salario reducido a la mitad, contratos de formación falsos... la explotación que denuncian las camareras de piso

Percibe menos del salario mínimo, no cobra las horas extra y tiene un contrato de formación falso, esas son las denuncias de muchas camareras de piso.

Una de ellas, que ha hablado con laSexta, explica que lleva años sufriendo explotación laboral: "Estamos cobrando 600 euros y no tenemos horarios, sino ratio de habitaciones. Es decir, que hasta que no terminas no te puedes ir".

Ella es una de las 275 empleadas de la multiservicios 'Externa Team' a la que Inspección acaba de multar con 2,6 millones de euros por falsos contratos de formación desde 2013 con los que se ahorraban en las cotizaciones.

La empresa ha estado desde 2013 pagando menos a la Seguridad Social al contratarlas como aprendices, aunque luego hacían lo mismo que un trabajador normal. "Es muy generalizado que las camareras de piso estén explotadas. Estos contratos de formación no forman, sino que deforman", lamenta la vicepresidenta de la asociación Las Kellys, Ángela Muñoz.

La empresa Externa Team ingresaba 1.450 euros por montar en un hotel 14 habitaciones en 6 horas. Mientras, a sus empleadas, que tenían los contratos falsos de formación, les pagaba 601 euros por hacer esas 14 habitaciones que requerían echar dos extra que no eran remuneradas.

Su salario se ha reducido a la mitad tras la reforma laboral de 2012 que modificó los convenios.

Según la inspección, llegaron a estar más de dos años de formación cuando la ley solo permite 9 meses, y según explica la secretaria general de CCOO Servicios Pepa Cuaresma, "se ha obligado a la empresa a que las haga fijas".

Sin embargo, aunque hayan multado a una empresa, dicen que las malas condiciones es algo generalizado que afectan a las 120.000 camareras de piso que hay en España.