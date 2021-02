Durante la noche de este miércoles, en torno a las 22:00 horas, los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso por robo después de que unos ladrones se llevaran tres coches de alta gama, valorados en su conjunto en unos 200.000 euros.

Por el momento, las autoridades no han encontrado los ladrones. Sin embargo, la Policía científica está investigando lo ocurrido. Como se aprecia en el vídeo principal de esta noticia, los criminales hacen la maniobra con las caras cubiertas por un pasamontañas. Asimismo, las imágenes muestran que son tres personas las que forman parte del robo.

El dueño del concesionario en cuestión, Iván Jordi Gómez, ha explicado a laSexta sus temores ante la posibilidad de no recuperar todo el dinero que han supuesto los destrozos: "No sé si el seguro se va hacer cargo de todo. Tengo el seguro básico y me dicen que solo me cubren 6.000€ de destrozos, y solo la puerta cuesta 12.000€", expresa.

Ante esto, el propietario resume sus sensaciones como de "impotencia": "Te sientes impotente, ya suficiente mal esta todo", concluye.

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra también han confirmado a laSexta que estos tres jóvenes también han robado en una gasolinera de la Roca del Vallès, y en una tienda de móviles en Gavà. Asimismo, ha aparecido uno de los vehículos en la localidad de Lliçà.