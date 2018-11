La respuesta del youtuber Dalas Review a las acusaciones de abuso sexual y ciberacoso infantil: "No estoy especialmente preocupado"

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a Daniel José S. L., conocido como Dalas Review, por presunto abuso sexual y ciberacoso sexual infantil contra una menor de 13 años cuando el acusado tenía 22. Así consta en el escrito de acusación del fiscal, en el que el representante del Ministerio Público acusa al youtuber canario de ciberacoso sexual infantil y abuso sexual a menores de 16 años.

Según adelantó 'El Confidencial', el fiscal reclama una petición de pena de cinco años de prisión, 11 años de inhabilitación especial y nueve de alejamiento de la supuesta víctima.

El youtuber ha respondido a las acusaciones en un vídeo en el que afirma no estar "especialmente preocupado" y que se trata de "una conspiración" de su expareja y la madre de esta. "¿Quién tiene hasta ahora antecedentes de que le guste ir a la prensa a hablar mal de mí para que me condenen? La madre de mi ex", dice en el vídeo.

Dalas Review utilizó un tonoirónico y humorístico para cargar contra la prensa y las críticas recibidas tras conocerse la fecha del juicio. "No puedo dejar de hacer humor en este vídeo", dice en las imágenes subidas a su canal de Youtube y compartidas a través de Twitter.

Según el relato del fiscal, el acusado y su supuesta víctima contactaron a través de Twitter entre julio y agosto de 2015. "En este momento la menor tenía 13 años", según apunta el escrito. Los contactos se intensificaron en septiembre de 2015 vía 'Skipe'.

Entonces, éste le comenzó a mostrar el interés que tenía hacia ella y le pidió que le mandará fotos desnuda. "Cuando ella le objetaba que era menor de edad, él le decía que era una tontería", señala el fiscal, que agrega que éste le pidió que borrar conversaciones para que no lo vieran su padre.

El episodio de abuso sexual se produjo el 26 de enero de 2016 durante la firma de uno de sus libros. En un momento a solas, le realizó tocamientos. Tras este hecho, comenzó a acosarle a través de 'Whatsapp'. Volvieron a verse el 8 de febrero de 2016 en la estación de Atocha, donde de nuevo se produjeron tocamientos.

