Un reportero de la televisión autonómica de Islas Baleares vivió un momento de gran tensión después de que una joven sufriera un accidente de tráfico tras ser entrevistada en la plaza de España, en Palma.

El periodista le realizó varias preguntas en materia de seguridad vial y patinetes para comprobar si conocía las normas de circulación.

"No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, es obligatorio llevar casco, no se pueden utilizar auriculares y creo que por la noche, a partir de las 22:00 horas, se puede circular por cualquier lado", indicó la joven.

Tras escuchar esta respuesta, el reportado despidió la entrevista diciéndole estás "aprobadísima" y la usuaria continuó con su marcha, cruzando un paso de cebra.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, al cruzar el paso de cebra un coche atropelló a la joven y esta cayó al suelo, ante los gritos de asombro de los testigos.

Según recoge 'diario de Mallorca', esta secuencia se emitió en el programa 'Cinc dies' "en un contexto serio y periodístico", pero alguien "cogió las imágenes y las transformó añadiendo música humorística".