Las mujeres dejan de dedicarse tiempo a sí mismas cuando son madres al priorizar el cuidado de sus hijos e hijas, en concreto, lo hacen seis de cada 10. El 93% ,de hecho, se siente culpable cuando se dedica tiempo por restarle a su familia. Y para concienciarse de la importancia del autocuidado en la salud mental tres mil personas han participado en 'La hora de cuidarse' porque nadie dijo que fuera fácil... ser madre.

Una de las asistentes a este encuentro, explica a laSexta que su bebé "está siempre encima, es como mi PIN, y así me deja hacer cosas, me lo cuelgo de la mochila y así tengo las manos librees y hago de todo, porque tengo tres más en casa". No obstante, Vanesa tiene su propio truco: "Cada uno tiene un número", entonces "¿Dónde está el uno? ¡Aquí!". "Así nos apañamos y no los solemos perder", comenta.

A veces el problema no es perderlos, sino, que no te encuentren. Para ello, otra de las madres que se ha acercado al evento también tiene su estrategema: "Meterse en el baño, en un momento de crisis total, yo creo que eso lo hacemos todas", asegura entre risas ante las cámaras. Otra prefiere hacerlo "en la terraza para tener un ratito", puesto que dice que no es "de baño" porque necesita "aire".

Y es que una mujer madre tiene menos de una hora al día libre para ello. Así lo demuestra el infor me Concilia13F'. Y es que aunque nos sabemos la teoría de que "siempre sea el padre el que tenga le 50% y la madre el otro 50%", en la práctica, la mayoría de veces, no se cumple. De hecho, una de las asistentes admite que "sí" se cumple, pero "porque estamos ante las cámaras".

Otra de ellas, incluso relata que sus hijos "respiran" cuando llega y "está súper bien", pero claro "no se acuerda [en referencia al padre] de que les crece el pie, que crecen, que necesitan libros". Algo que le lleva a concluir que "la custodia es compartida, pero el cuidado no".

Ese extra de cuidado a los hijos, se lo restan a ellas mismas, porque "priorizan el cuidado de los otros al suyo propio y esto hace que tengan síntomas de malestar emocional, síntomas físicos, que se alimenten mal, que duerman mal", señala Patricia Sánchez, directora de comunicación corporativa de DKV. Es su servicio de Salud junto a la iniciativa Malas Madres que han hecho surgir el proyecto 'La hora de cuidarse': Un espacio de autocuidado, donde ganas tiempo de calidad, para ti, y en consecuencia, para los que te rodean.