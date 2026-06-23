Rescatan en el mar tras huir nadando de la Policía a un hombre acusado de una agresión sexual

Los detalles El acusado trató de escapar de los agentes adentrándose en el mar, pero comenzó a ahogarse a unos 100 metros de la costa, por lo que los propios policías tuvieron que acudir al rescate.

La Policía Nacional rescató y detuvo a un hombre de 21 años en el mar, acusado de agresión sexual y lesiones tras atacar presuntamente a una mujer en un estacionamiento en Almería. Un ciudadano alertó a otras personas tocando el claxon de su vehículo, lo que permitió a la víctima escapar. La mujer, con lesiones en el cuerpo, fue atendida por servicios sanitarios y trasladada al hospital. El sospechoso, tras huir al mar, fue rescatado por cinco agentes que se enfrentaron a condiciones adversas para salvarlo. Posteriormente, fue detenido y llevado a un centro sanitario para su evaluación.

La Policía Nacional rescató y detuvo el pasado domingo en el mar a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones tras, presuntamente, atacar a una mujer en un estacionamiento situado junto a la desembocadura del río Andarax, en Almería. El acusado trató de huir introduciéndose en el mar, donde comenzó a hundirse.

Un ciudadano que se encontraba en la zona escuchó los gritos de la víctima y vio al hombre semidesnudo, por lo que comenzó a tocar el claxon de su vehículo para interrumpir la agresión y poner en alerta a otras personas. Al percatarse, el acusado abandonó a la mujer y comenzó la huida.

Después de que el acusado avisase a la Policía Nacional y aportase una descripción del autor, los agentes encontraron a la víctima con distintas lesiones repartidas por todo el cuerpo. La mujer fue asistida inicialmente por los servicios sanitarios en el mismo lugar y trasladada posteriormente al Hospital Materno Infantil de Almería, donde se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales con intervención de los servicios de Medicina Forense y Ginecología.

Mientras parte de los agentes atendía a la mujer, uno de los policías localizó al sospechoso oculto en una zona de vegetación próxima al estacionamiento. Al detectar la presencia policial, el hombre emprendió la huida hasta introducirse en el mar. Pese al "fuerte viento y al considerable oleaje", el sospechoso siguió hasta situarse a unos cien metros de la orilla. Los policías observaron entonces que tenía "serias dificultades para mantenerse a flote" y que comenzaba a hundirse con "claros síntomas de agotamiento".

Ante el peligro inmediato para su vida, cinco agentes se introdujeron en el agua para rescatarlo a nado. El rescate se complicó por el estado de la mar y por la incapacidad del hombre para colaborar debido a su estado de semiinconsciencia, si bien los policías lograron llevarlo hasta la orilla.

Una vez en tierra, los agentes lo colocaron en posición lateral de seguridad hasta que expulsó una "importante cantidad de agua" y recuperó progresivamente la respiración. Los cinco policías que participaron directamente en el rescate tuvieron que recibir posteriormente asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la intervención en el mar.

Una vez estabilizado, el varón fue detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones. También fue trasladado a un centro sanitario para ser examinado por el estado físico que presentaba.

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