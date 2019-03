Renfe niega la agresión racista a un pasajero y afirma que el el hombre "estaba perjudicando al resto del pasaje"

Tras la denuncia presentada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ante el Defensor del Pueblo, en la que pedían responsabilidades "por una agresión racista y un abuso de poder", la compañía ha negado en un comunicado que se trate de una agresión de este tipo.

Según publica 'eldiario.es', que muestra un vídeo grabado por un pasajero del tren de Cercanías, una pareja de vigilantes de Renfe pidió el billete a un hombre negro que se encontraba en el vagón, sin que antes se lo pidieran a ningún otro.

Renfe asegura que los agentes de seguridad pueden solicitar el billete

Él pasajero les dijo que no estaban autorizados a pedirle el billete, cuya labor corresponde a los revisores, y, como respuesta, le golpearon, insultaron y expulsaron del tren ante la indignación de los testigos. Uno de ellos ha afirmado que "el vagón estaba lleno y fueron directos a por él, es muy fuerte el tufo racista de todo esto".

Según asegura la compañía ferroviaria, en el interior del tren había un objeto, un patinete, que portaba el hombre que impedía la salida y entrada al resto de pasajeros, motivo por el que los vigilantes le pidieron que abandonara el vagón mientras se aclaraba la situación.

Renfe precisa que el forcejeo se produjo ante su negativa a bajar del tren. Sin embargo, un testigo de lo ocurrido ha relatado que no le pidieron que se bajase del tren de forma pacífica, sino que le dijeron que "o por las buenas o por las malas". "Me doy la vuelta a ver qué pasa y en ese instante le estaban cogiendo del cuello. Me fui triste e indignado", ha asegurado.

La Policía Nacional intervino y trasladó al joven desalojado a la comisaría, por alteración del orden publico, donde también acudió uno de los vigilantes para poner una denuncia por lesiones. Renfe ha abierto una investigación sobre el incidente, según informa en su comunicado.