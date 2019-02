El relato de la víctima de 'La Manada de Alicante': "Me cogieron por detrás, estaba con la tierra cerca de mi cara"

La joven de 19 años celebraba la Nochevieja en un local de Benidorm y, según la Guardia Civil, dos de los detenidos que la conocían de clase se ganaron su confianza y la llevaron cerca, a casa de un conocido. Allí la fiesta comenzó a subir de tono y el propietario los echó, según la investigación.

Su alternativa era Callosa d'en Sarrià, el sótano de la casa de uno de ellos estaría disponible y allí es donde presuntamente se cometió la violación.

La víctima cuenta en su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso 'Espejo Público' que recuerda poco: "Me duché y me acordé de algo... como que me cogieron por detrás. Estaba en un bordillo pero con la tierra cerca de mi cara y ahí fue cuando recordé que a lo mejor fue por eso que tenía un moratón".

"Esa noche yo sí me había drogado pero no con ellos. Consumí coca, una raya y media. Ellos allí sí que se estaban drogando. Lo que veía en el piso era coca pero yo no quería nada", señala.

La joven apunta que el líder del grupo le hizo unas preguntas extrañas y que consumía mucha droga: "Joffre tenía mucha. Cada veinte minutos se metía una raya. Todos consumían menos Álex. En ningún momento mantuve relaciones sexuales con ellos. Ese día Joffre me dijo que quería hablar conmigo un momento. Me preguntó por qué nunca quise tener nada con él, por qué siempre le rechacé, por qué con amigos suyos sí y con él no. Me extrañó por qué me estaba preguntando eso".

Joffre, líder de 'La Manada de Alicante', niega haber participado en la brutal violación: "Bebí, consumí droga y fui el primero en irme"

Joffre, el líder de 'La Manada de Alicante', acusados de violar brutalmente a una joven en Callosa, aseguró ante la jueza que él no participó en la agresión sexual múltiple, según se desprende de su declaración a la que ha accedido 'Espejo Público': "Empecé a beber, empecé a consumir mi droga. Cocaína, dos gramos y medio".

'La Manada' de Alicante grabó un vídeo de cinco minutos de la agresión sexual con "imágenes explícitas"

Los vecinos de Callosa d'en Sarrià en Alicante salen a la calle para dar apoyo a la víctima de la última Manada. Los cinco minutos de vídeo que grabaron los detenidos, con imágenes muy explícitas, van a ser claves para determinar su papel en la agresión sexual denunciada.