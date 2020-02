Las opiniones sobre cómo debe vestir, hablar, comer, caminar y comportarse en general son algo a lo que todas las mujeres ha tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. Frases como "come, adelgaza, deja de comer tanto. Pide ensalada, no comas carbohidratos, no comas postre. Ponte a dieta, Dios, estás en los huesos." pueden sonar familiares a muchas mujeres.

Unos mensajes contradictorios que de manera más o menos sutil todas las mujeres han escuchado en algún momento de su vida y que inspiraron a la poeta Camille Rainville a escribir Be a lady, they said (Sé una señorita, decían) en 2017 cuando aún estaba en la universidad.

Un texto con el millones de mujeres se han sentido identificadas tres años más tarde después de que la revista Girls Girls Girls Magazine haya publicado un vídeo en el que la actriz de Sexo en Nueva York Cynthia Nixon recita el poema mientras aparecen en pantalla imágenes tomadas para editoriales de moda, planos de la película protagonizada por Audrey Hepburn My fair Lady, el matrimonio formado por Melania y Donald Trump o la congresista más joven de la historia de EE.UU. Alexandria Ocasio-Cortez.

Be a Lady They Said from Paul McLean on Vimeo.

El vídeo pone de manifiesto las injustasreciben las mujeres: "No seas seductora, los hombres no se pueden controlar,

tienen necesidades/ Sé sexy, sé atractiva, no seas provocadora, te lo estás buscando".

El vídeo acumula ya más de seis millones de visitas en Vimeo, mientras que en Instagram cuenta con cerca de tres millones de visualizaciones y más de 15.000 de comentarios.