Las raíces gallegas del papa León XIV: un antepasado emigró a Cuba desde Porriño

Los detalles Robert Prevost ya estuvo en Galicia cuando era joven. Allí, un sacerdote se puso a investigar y encontró en la biografía del papa un nombre de un familiar que le sonaba gallego: Benito Bastos Lorenzo.

El papa León XIV visita España por primera vez, aunque Robert Prevost, su nombre secular, ya estuvo en Galicia. Avelino, archivero y sacerdote de la Catedral de Tui, descubrió que Prevost tiene raíces gallegas, tras identificar a Benito Bastos Lorenzo como un antepasado suyo. Benito emigró a Cuba desde Torneiros, Porriño, lo que motivó al Ayuntamiento de Porriño a invitar al papa y considerar nombrar una calle en su honor. Ángeles, de la Asociación 'Discamina', fue la encargada de entregar la invitación al Vaticano, mientras Porriño espera al pontífice con entusiasmo.

Es la primera vez que el papa León XIV está en España. Sin embargo, Robert Prevost ya estuvo en Galicia. Avelino, archivero y sacerdote de la Catedral de Tui, muestra en el vídeo que acompaña a la noticia una foto en la que se ve a Prevost "a la izquierda". "Le hicieron un recorrido para conocer Santiago", cuenta.

Y eso, sin saber que tenía orígenes allí. El archivero y sacerdote de la catedral de Tui se puso a investigar y encontró en la biografía del papa el nombre de un antepasado que le sonaba gallego. Dio con Benito Bastos Lorenzo, "un trastarabuelo que es una novena generación de la madre del papa".

Benito emigró a Cuba desde Torneiros, Porriño, por lo que una vez se publicó la investigación, el Ayuntamiento pontevedrés movió ficha. Alejandro Lorenzo, su alcalde, quiso hacerle llegar una invitación al pontífice y quieren "colocar una calle con su nombre", entre otras iniciativas.

La encargada de hacerle llegar la invitación al Vaticano fue Ángeles, quien pertenece a la Asociación 'Discamina', que acerca el Camino de Santiago a la discapacidad. Así, en Porriño esperan al pontífice con los brazos abiertos.

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