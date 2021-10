Carla tenía tan solo 13 años cuando empezaron los problemas con el chico con el que salía. "Empezaron los celos, los enfados de forma recurrente, como que yo le pertenecía", ha explicado a laSexta.

Pronto comenzó a establecerle límites: tenía que seguir una serie de normas y "hacerle caso". "Él aunque fuera amigo de todo el mundo yo no podía serlo", ha indicado. Acto seguido inició las humillaciones: "Me decía '¿por qué te ríes de eso si no hace gracia? Eres tonta'".

"Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces", ha lamentado. Es una situación a la que se enfrenta una de cada cuatro adolescentes de entre 16 y 17 años, según datos de 'Save the children'.

Se trata de un tipo de violencia machista basada en el maltrato psicológico y que, como ha explicado la propia víctima, suele costar identificar: "No lo había llegado a considerar algo tan grave, sino simplemente una mala relación".

Además, más de un 6% de estas menores sufre violencia sexual, como le ocurrió a Alba con 15 años: "Quería todo el rato sexo. Cuando yo le decía que no, decía todo el rato que sí. Yo no identificaba que eso fuera violencia".

Detrás de estas violencias se encuentran los roles sexistas y los falsos mitos. De hecho, uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años niega la violencia machista. "El amor tiene que doler, y eso hace que ellas mismas no sean capaces de verse como víctimas", ha indicado la portavoz de la organización, Catalina Perazzo.