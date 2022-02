Como viene siendo costumbre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez, lejos de tratarse del covid, toca de cerca a la presidenta, pues la polémica está relacionada con su hermano. El pasado octubre su partido le pidió explicaciones por "unos contratos irregulares" por valor de 1,5 millones de euros que estaban supuestamente adjudicados a dedo por parte del hermano de la presidenta a un amigo. La presidenta negó su implicación en los hechos e instó a que le pidieran explicaciones a su hermano si tenían alguna sospecha al respecto. Sin embargo, la polémica ha ido más allá porque 'El Confidencial' ha publicado que la dirección nacional organizó una operación de espionaje a la dirigente madrileña a través del Ayuntamiento. Por este motivo, será ella misma la que compadezca a la 13:00 de este jueves para pronunciarse sobre esta información. Será entonces cuando los gestos de la presidenta vuelvan a descubrir su famoso tatuaje del que muchos seguidores de las redes sociales ya se han percatado en otras ocasiones.

Así es, la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva en su brazo izquierdo una rosa. Y la lleva en honor a su grupo de músico favorito de su etapa como adolescente: Depeche Mode. Así lo confesó la política en una entrevista a Vanitatis, donde aseguró que la flor la recordaba a su época de verano, a su adolescencia y a sus amigos. El tatuaje que tantas buenas memorias le despierta a Ayuso es una reproducción de la flor que aparece en el disco 'Violator', publicado en 1990 por el grupo británico.

Es muy probable que la política del Partido Popular se haya parado estos días a mirar su tatuaje ya que en la entrevista con el citado medio también aseguró que lo observaba con atención los días complicados porque le traslada a momentos felices. "Cuando hay días rebeldes, un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada". Sin embargo, la rosa no es el único tatuaje que lleva la presidenta de la Comunidad de Madrid también cuenta con otro en forma de dibujo decorativo el cual la política no ha querido desvelar ni dónde se encuentra ni qué significa. Lo que sí que sabemos es que si Ayuso se volviese a tatuar, se haría "un 69'", según reconoció en una entrevista en El Español. Dejando de lado el doble significado de la cifra, el objetivo de la presidenta estaría relacionado con el aspecto electoral del número, pues son los escaños que necesita para gobernar sola.