¿Por qué hay convocadas dos manifestaciones diferentes en Madrid por el 8M? Se preguntarán algunos. No es algo nuevo, se trata de una división que arrastra el feminismo desde hace años. El motivo no es otro que las diferencias que hay en sus reivindicaciones. Si bien es cierto que también comparten algunas, como es el caso de "la denuncia del genocidio israelí contra la población palestina". Los lema hablan con los que marcharán por sí solos. La Comisión 8M lo hará con "Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó" y el Movimiento Feminista de Madrid con "La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!".

Tal y como desglosó el equipo de informativos de laSexta en 2022, estos dos movimientos se diferencian por su postura en la Ley trans y la prostitución, principalmente. La Comisión 8M tiene diferentes sensibilidades sobre la prostitución, defiende la Ley trans y va en contra de la mercantilización de los cuerpos. El Movimiento Feminista de Madrid, por su parte, está totalmente en contra de la prostitución, de la Ley trans y piden acabar con los vientres de alquiler. Entre sus reivindicaciones se encuentran:

“El feminismo es internacionalista y ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres. Hemos denunciado el genocidio israelí contra la población palestina, sin olvidar el sufrimiento de las mujeres afganas y la ausencia de derechos para las mujeres en otros países bajo regímenes opresivos”.

“Exigimos políticas públicas contra la brecha laboral y por las mujeres más vulnerables”.

“Contra la cultura de la violación. El feminismo es abolicionista del sistema prostitucional y de la pornografía ”.

”. “Las feministas defendemos lo público: la sanidad y los servicios sociales son un derecho”.

“Por nuestros derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos”.

“Contra el borrado de las mujeres y la idea reaccionaria del cuerpo equivocado”.

“Por la coeducación y el reconocimiento cultural de las mujeres”.

“Contra la violencia machista y la justicia patriarcal, por el fin de los feminicidios”.

Estas reivindicaciones marcharán partirá a las 19:00 horas del 8 de marzo desde la plaza de Cibeles y subirá por la Gran Vía hasta finalizar en la Plaza de España. La Comisión 8M, sin embargo, saldrá a las 19 horas de Atocha para iniciar un recorrido que terminará en Colón. Con este encuentro denunciarán "la situación estructural de violencia machista y la vulneración constante de los derechos humanos", así como el fin de "todas las violencias machistas sistémicas y cotidianas".