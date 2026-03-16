Los puntos más peligrosos de las carreteras en España: de la curva en un concejo de Asturias al tramo de una autopista de peaje de Toledo

Los detalles El estudio de Automovilistas Europeos Asociados analiza 295 kilómetros de vías para comprobar la peligrosidad de la red de carreteras.

La carretera más peligrosa de España se encuentra en Asturias, conectando Villaviciosa y Gijón, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados. La curva en el kilómetro 55 de la N-632 es significativamente peligrosa debido a la falta de arcén y un cruce urbano. Mario Arnaldo señala que el riesgo aumenta en tramos urbanos y cruces. El punto con más accidentes está en la A-77 en Alicante, con 93 accidentes y 141 víctimas en cinco años, atribuido a la escasa iluminación. El estudio también destaca la AP-41 en Toledo y la B-23 en Barcelona por su peligrosidad.

La carretera más peligrosa de España está en Asturias y es la que une los concejos de Villaviciosa y Gijón. Así lo desliza un informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados sobre la Red de Carreteras del Estado, que revela los tramos donde se concentran más accidentes.

Según este documento, la curva situada en el kilómetro 55 de la N-632 es hasta 167 veces más peligrosa que la media de España, ya que no tiene arcén y hay un cruce en un tramo urbano. Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, explica a laSexta que el riesgo de accidentes aumenta cuando las carreteras "pasan por tramos urbanos o cuando se cruzan otras vías".

Sin embargo, donde más accidentes se registran es en el kilómetro cero de la A-77 en Alicante. Un tramo de enlace que en los últimos cinco años ha registrado 93 accidentes con 141 víctimas. En este caso, Arnaldo lo atribuye a que "no hay apenas iluminación y entraña un grave riesgo".

El estudio ha analizado 295 kilómetros de vías que superan, como mínimo, diez veces los índices de peligrosidad, incluyendo las autopistas de peaje. Aunque generalmente son más seguras, también aparecen en el listado.

Por ejemplo, el kilómetro 17 de la AP-41, en Toledo, es el tramo más peligroso de las autopistas españolas. De nuevo, el punto con más accidentes no es el mismo y hay que viajar hasta Barcelona, concretamente al kilómetro 14 de la B-23 que acumula 42 accidentes con 62 víctimas.

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