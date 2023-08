Desde que se aprobó la Ley de la Vivienda, cobrar los honorarios de inmobiliaria a los inquilinos está prohibido, pero la realidad es que muchas de las empresas lo siguen haciendo. Este incumplimiento al final complica aún más la posibilidad de encontrar una casa en la que vivir.

Es lo que le ha ocurrido a Paloma Plaza, una mujer que está buscando piso para entrar a vivir el mes que viene y a la que le intentaron cobrar los honorarios de agencia: "Me están diciendo que tengo que pagar un mes de inmobiliaria", ha asegurado en declaraciones a laSexta.

"La sensación es que por mucho que diga, tengo que pagar, como tienen a tanta gente dispuesta... siento que si me quejo me van a decir 'búscate la vida'", ha lamentado.

A pesar de la normativa implícita en la Ley de Vivienda, se siguen cargando los honorarios al inquilino. Según un estudio, cuatro de cada 10 inmobiliarias siguen imponiendo ese gasto a los futuros arrendatarios, aunque no sea ese el concepto que aparece en el contrato. Víctor Manuel Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos, ha asegurado que en ocasiones tratan de disimularlo a través de otros conceptos.

Desde la Asociación de Empresas Inmobiliarias no tienen constancia de que ocurra, aunque no lo descartan: "Es posible que ocurra, porque ha sido un cambio muy radical de un día para otro, y eso significa cambiar un modelo de forma de actuar", ha explicado Montse Junyent, presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas inmobiliarias, que ha incidido en que, no obstante, la ley "se debe cumplir". Por el momento, esta práctica sigue complicando cada vez más acceder a una vivienda de alquiler.