Los contratos de alquiler cada vez incluyen más cláusulas. Algunas, conocidas; otras, más nuevas. Unas, de posible u obligado cumplimiento; otras, completamente fuera de la ley. En unos meses en los que se firman muchos contratos de alquiler, hay que entender bien el contenido del texto que se firma.

Porque están incluyendo cosas como la prohibición de entrada de terceros, ya sean amigos o familia. Eso es algo que no pueden prohibir. Y no pueden porque va en contra de la privacidad de cada uno.

Lo que sí pueden obligarte es, si firmas el documento, a contratar el seguro de los electrodomésticos que tengas en casa.

Y no, el casero no puede entrar cuando quiera a tu piso. No puede acceder sin tu permiso, y no puede obligarte a aceptar una cláusula de ese estilo.