Cientos de personas han participado en los incidentes que se han registrado en una protesta vecinal contra la ocupación de la vivienda de un octogenario en Trapagaran, en Bizkaia. Dos de ellas han sido detenidas por atentado contra agentes de la autoridad.

Numerosas personas marcharon a la zona de la vivienda, donde se han producido algunos incidentes, con el lanzamiento de objetos y piedras contra el inmueble por parte de algunas de ellas que se saltaron el cordón policial por un sendero monte a través.

El coche patrulla cerraba el paso a unos 200 metros de la casa, donde se produjeron momentos de tensión cuando uno de los okupas salió a la calle. Finalmente, los agentes tuvieron que intervenir ante las protestas de los manifestantes: "Y encima venís a por nosotros, id a por ellos que son los que la están liando".

Pero todo lo ocurrido no parece asustar a los okupas, que nos confirman que no piensan irse: "Que sigan lo que quieran, no me voy a ir hasta que no tenga una vivienda para mis hijos". Por su parte, los vecinos prometen volver hasta que se marchen.