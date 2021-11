Conseguir el carné de conducir sin exámenes, no es posible. Es un fraude en auge por el aumento de personas que se animan a apuntarse a autoescuelas online en nuestro país, algo completamente legal, al ser una manera cómoda por la flexibilidad horaria que te permite no acudir a clases presenciales, pero no te exime del correspondiente examen.

Hay casos en los que los clientes de estas supuestas autoescuelas pagan y no reciben nada a cambio; en otros, tras pagar, reciben carnés de otros países como Venezuela para luego canjearlo en España, algo que también es una estafa.

Los responsables de las autoescuelas que sí son legales están al tanto y ven como estos perfiles falsos usan una imagen corporativa y un nombre parecido a autoescuelas que sí que existen para ofrecer un producto completamente falso. Incluso cuentan con teléfonos de contacto que no responden a llamadas.

Lo que sí permiten es la comunicación vía redes sociales o WhatsApp. A través de estos medios, laSexta ha podido comprobar qué es lo que "venden: aseguran que sin clases prácticas ni exámenes podemos conseguir un carné y que entregan la licencia en un plazo de tres días.

Para conseguirlo, nos dicen, bastaría con pagar 700€. Te avisan: "Hay un primer pago a realizar de 300€. Este pago corresponde al registro de su información en tráfico a la DGT dentro de las 24h". Pero si pagásemos esa cantidad, la perderíamos inmediatamente, y ahí está la estafa.

Cuando laSexta ha pedido a una de estas empresas que indiquen el número CIF de su empresa no pueden darlo, y hacen que la conversación se torne tensa: "Señor, ¿quiere un permiso o no? Si se ha puesto en contacto con nosotros es porque no tiene tiempo para ir a la escuela de manejo y desea tomar una ruta más corta"

La otra alternativa que ofrecen, denuncian las autoescuelas, es conseguirnos un carné de otro país para, después, intentar canjearlo aquí en España. Eso también es imposible porque la DGT tiene unos protocolos muy estrictos a la hora de comprobar la veracidad y autenticidad de ese permiso de conducir de ese país tercero, advierten los expertos como Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. En definitiva, métodos muy alejados del único sistema legal para conseguir el carné de conducir.