Maestros del colegio César Barrios de Lepe (Huelva) han decidido acudir a clase con uñas pintadas y faldas en apoyo a una alumna trans de 11 años que ha sufrido insultos por otros estudiantes, que han llegado incluso a impedirle la entrada al cuarto de baño. Según ha adelantado el digital 'elrecreodiario' y ha confirmado fuentes del colegio, la iniciativa ha sido de su director, Joaquín Hernández, tras entrevistarse con la alumna, que había sufrido un descenso en su rendimiento académico tras recibir acoso verbal y humillaciones por parte de una decena de compañeros.

Cuando la alumna le dijo que había nacido niño pero que se siente y quiere se niña, entendió que había que dar un paso adelante y convertir lo que se estaba convirtiendo en un problema de convivencia en el colegio en una campaña de visibilización y de lucha contra la transfobia. En un gesto de solidaridad, el director del colegio empezó a acudir a su trabajo en falda y con las uñas pintadas, y ese mismo día muchos compañeros docentes se pintaron también las uñas en un acto simbólico que, de manera espontánea, contagió a los alumnos del centro, y desde hace dos semanas muchos niños llevan las uñas pintadas al centro escolar.

Para el director del colegio, es necesario revertir "una maldad de unos diez niños que empezaron a insultar y humillar a la persona compañera por su identidad, llegando hasta tal punto que le prohibieron entrar en el baño de los niños, algo totalmente inadmisible", dice en el citado digital. Precisamente, estos niños son los primeros que se han disculpado con su compañera, ya que en el colegio entendieron que tenían que reflexionar sobre su actitud y el director se entrevistó con ellos, que admitieron su error y comprometiéndose a ayudarle a partir de ahora.

"Lloraron, pidieron perdón, dijeron que no entendían que estaban haciendo daño, mostraron su arrepentimiento y una actitud muy positiva", cuenta el director en declaraciones concedidas a 'elrecreodiario'. Además, envió una carta a los padres en la que dice: "Contamos en el colegio con un alumn@ que su tendencia sexual le está acarreando problemas personales y debemos entre tod@s ayudarle. Consideramos que entre tod@s (familias y maestr@s) debemos realizar un trabajo conjunto de concienciación y explicarle a nuestro alumnado la situación para poner fin a todo esto y garantizar el bienestar del alumn@".

"Rogamos que desde casa os unáis y habléis con vuestros hij@s para que comprendan que todos tenemos libertad para sentir lo que queramos, pintarnos las uñas o hacer lo que deseemos siempre que no influyamos en los demás, y este asunto al resto no nos afecta en nada. El centro no va a consentir que se siga discriminando a nadie por condición de sexo, raza, religión… y esperamos que tratando el tema con los niñ@s quede aquí, de lo contrario nos veríamos obligados a abrir protocolo de acoso a aquell@s que persistan en sus actos ofensivos", se expone en la misiva