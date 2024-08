Nuevas informaciones del asesino confeso de Mateo. Una de las profesoras del colegio de educación especial en el que estudiaba el autor confeso del crimen del menor de 11 años cuenta que fue víctima de una agresión a manos del joven. "Se tiró encima de un alumno que me estaba pidiendo protección y le empezó a golpear de una manera brutal", ha asegurado.

No solo eso, sino que también ha expresado que "me coge del pelo" y "me deja tirada en el suelo". Ha concluido que "pensaba que perdía la vida, pensaba que acababa conmigo".

Mientras, la Guardia Civil ha encontrado en las proximidades de la casa del padre del joven que presuntamente mató a Mateo en Mocejón (Toledo) dos cuchillos, uno de los cuales ha sido trasladado al laboratorio del Instituto armado para analizarlo por si hubiera sido utilizado en el crimen. Este último, de hecho, ha dado positivo en "restos biológicos humanos" al ser inspeccionado por el perro del Servicio Cinológico.

Así lo han indicado a laSexta fuentes próximas a la investigación, que han señalado que el cuchillo a analizar ha sido encontrado por un operario de limpieza del Ayuntamiento de Mocejón. Él fue quien llamó la mañana de este miércoles a la Guardia Civil cuando observó un cuchillo tirado en un descampado próximo a la calle Dalí de la localidad, siendo recogido por los agentes ya que pudiera ser el arma del homicidio ocurrido este domingo.

Asimismo, han detallado que el perro del Servicio Cinológico del Instituto Armado "ha marcado positivo restos biológicos humanos" en el cuchillo hallado previamente en Mocejón, en un ejercicio realizado antes de ser analizado en el Laboratorio de Criminalística. Mientras, se continúa con la investigación.