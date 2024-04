El primero en declarar en la última jornada del juicio contra Rafael Amargo ha sido otro de los acusados de integrar la red que presuntamente vendía drogas desde el piso del bailaor, el productor teatral Eduardo de Santos, que ha defendido que las sustancias eran para su propio consumo. Así, ha reconocido que hacía "acopio" de drogas, pero ha justificado que "hacía como los españoles hacían de papel higiénico" en el contexto de la pandemia y el confinamiento.

"Los consumidores de droga nos preocupamos muchísimo", ha esgrimido. En este mismo sentido ha explicado las conversaciones que mantuvieron sobre el cierre de fronteras: "Te quedabas sin papel higiénico, ¿no nos vamos a quedar sin drogas? Tienes que hacer acopio, no podías salir a la calle", ha argumentado.

De Santos, que ha negado en todo momento haber participado en grandes compras de drogas para ganar dinero, sí ha admitido que vendió y empeñó joyas por valor de unos 15.000 euros y que las sustancias estupefacientes estaban a la vista cuando la Policía entró en la casa porque eran "consumidores". Durante su declaración de este viernes asimismo ha detallado que consumían como "mínimo" dos o tres gramos diarios: "Podíamos estar sin dormir tres o cuatro días perfectamente", ha asegurado.

"El consumo siempre ha sido en casa porque era íntimo", ha defendido asimismo el acusado, que ha asegurado que en su círculo "todos consumían metanfetaminas". "Tu vida ya gira en torno a la droga", ha expuesto, durante una declaración en la que ha negado de forma tajante que se asociara con Amargo para comprar una gran cantidad de droga y lucrarse: "Jamás", ha sentenciado. Además, ha justificado el pago de 1.500 euro por la obra de teatro que estaban preparando juntos, asegurando que "era de la SGAE".

También se ha referido a un teléfono que perdió asegurando que era "para el traqueteo" y "para fiestas" y ha negado que el socio de Amargo, Miguel Ángel Batista, 'Cubita', fuera una mula para el emporio de droga, asegurando que este "no ha existido nunca ni va a existir". "No me he dedicado nunca a eso ni he hecho nunca nada de eso ni he ido a comprarle ni a venderle ni jamás he hecho ninguna transacción", ha defendido.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para De Santos y el propio Amargo, mientras que para 'Cubita' solicita seis años de prisión.