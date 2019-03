Prisión provisional comunicada y sin fianza para el parricida de Moraña

POR EL DOBLE ASESINATO DE SUS HIJAS

La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para David O.R., el presunto parricida que supuestamente asesinó a sus dos hijas de 4 y 9 años de edad en Moraña Pontevedra. El presunto parricida se ha acogido a su derecho a no declarar y ha salido de los juzgados entre gritos de "asesino". Las niñas serán incineradas en la intimidad y la familia no celebrará el velatorio.