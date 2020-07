El hombre que agredió el pasado lunes a una mujer y su hija de cinco años con sosa cáustica en Sant Feliu de Guíxols, Girona ha ingresado este jueves en prisión provisional comunicada y sin fianza tras prestar declaración ante el juez.

Según ha relatado el abogado de la acusación en Mas Vale Tarde, el detenido ha aportado una versión exculpatoria, a su juicio inverosímil, en la que ha asegurado que en realidad fue la mujer quien intentó rociarle con la sosa caústica y que él se defendió.

El atacante fue detenido este miércoles en el mismo municipio por los Mossos d'Esquadra. Dos días antes quemó a Ana María y a su hija lanzándoles por la cabeza sosa caústica, ambas fueron ingresadas con quemaduras graves en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona

La mujer había interpuesto con anterioridad varias denuncias por amenazas, pero el juez que se hizo cargo del caso, de acuerdo con la Fiscalía y sin recurso de la representación procesal de la víctima, desestimó la orden de protección.

Ahora, el juez que le ha tomado declaración ha ordenado su ingreso en prisión tras escuchar tanto su testimonio como el de la víctima, que a su salida del juzgado ha asegurado que el presunto agresor llevaba un tiempo coaccionándola: "Ya me había amenazado y al final se ha salido con la suya. Me decía 'si no te vienes conmigo, te quemo', y me ha quemado viva".

La mujer relató en un video grabado en el hospital del que fue dada de alta este miércoles, que el hombre fue a su casa en la que se encontraba con su hijas y sus padres alrededor de las 06:00 horas y comenzó a tirar piedras contra las ventanas mientras dormían, le pidieron que se marchara y llamaron a los Mossos d'Esquadra, que no lo encontraron por la zona.

Sin embargo, volvió dos horas después, por lo que Ana María decidió bajar a la calle con su hija para pedirle que se marchara y fue cuando le roció con la sosa cáustica.

Ahora Ana María pide protección: "Lo único que quiero es que cuando salga de la cárcel se lo lleven a su pueblo, que en cuatro días está en la calle y viene a por mí".