Preocupación por el reto homófobo de TikTok que ha llegado a los colegios: "Es increíble que esto pase en 2024"

Hace meses que se viralizó en TikTok. Hace meses que, en la mencionada red social, se hizo viral un reto homófobo que consiste en no moverse para no ser gay. Desafío que muchos no entienden y que, ahora, ha llegado a los colegios. "El reto es no moverse, porque el que se mueva es gay. No moverme porque si no seré eso, como si fuera una cosa mala", cuenta un joven.

Y hay quien no da crédito a esto: "Me parece increíble que esto siga pasando en 2024. Hay que educar. Educar en el respeto. Poner límites".

"Es que también el hecho de que no se quieran mover me parece lamentable. Es dar pie a que este tipo de juego dañino para las personas pueda suceder", dice otra ciudadana.

Conciencia también en los colegios, como señala Raúl González, vicepresidente de la Fundación Triángulo. "Seguir trabajando por la educación LGTBI en los centros educativos. Es muy necesario".

"Estos retos generan estigma. Generan culpa y discriminación. No solo les afecta a ellos, también a su familiares", afirma el presidente de COGAM.