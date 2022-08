Unos misteriosos peces que muerden a bañistas han aparecido en la playa de Sant Antoni de Calonge, lo que ha provocado la preocupación de quienes acuden a darse un baño. "Me dio un picotazo y me hizo daño", cuenta una afectada por la mordedura de este pez.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, sino que al día se producen "entre tres o cuatro mordeduras", tal y como indica Sergio Manrubiño, socorrista. Lo curioso de este caso es que no se sabe de qué pez se trata.

En este sentido, cabe destacar que los peces suelen morder en determinadas situaciones: "No hay que quedarse quiero. Si te mueves, no te ataca, pero si estás quieto de pie viene y te muerte", señala un bañista, a lo que otra añade que estos peces "van a las heridas".

La mordedura de este misterioso pez deja unas pequeñas heridas que se deben curar. Sin embargo, no hay que preocuparse en exceso. "Llevo cinco días sin bajar a la playa", afirma una mujer. Ante esto, Manrubiño aclara que "no se trata de un animal peligroso y su mordedura no tiene efectos secundarios". "No hay que tener miedo al animal, aunque sí respeto. Ahora hace falta que lo localicen para ver realmente qué es", expresa, por su parte, un vecino.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Girona investiga de qué tipo de pez se trata y lo relaciona posiblemente con la subida de la temperatura del agua este verano.