Las oposiciones para ingresar a la Guardia Civil ya han comenzado en Andalucía. 6.000 andaluces opositores se enfrentaron a unas pruebas teóricas que, de momento, han desatado polémica. Unas supuestas filtraciones en las pruebas de ortografía y de idiomas que han alarmado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los exámenes se produjeron durante un fin de semana del 13 y 14 julio de 2019. Según informa el Diario de Sevilla, la prueba de inglés que se realizó el sábado fue la misma que se entregó a los aspirantes el domingo, con la única dificultad de que cambiaron las preguntas, aunque no deja de ser una facilidad para los que se examinaron el domingo.

Este es el examen que ha levantado ampollas, ¿Serías capaz de contestar a todas las preguntas? ponte a prueba:

La prueba de inglés no fue lo único que saltó las alarmas. Halodio, hazquirente, sallal, avate, franjeó, frange, embanecido y quincaya. Estas son algunas de las palabras a las que algunos de los aspirantes a Guardia Civil se enfrentaron el sábado. Algunos las conocían, otros no. Pero la que sí que no conocía prácticamente nadie era javaque. Nadie porque esta palabra no existe en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

El sábado se colgaron en la web las preguntas que salieron en el examen de ortografía de ese mismo día. Algunos de los ejercicios salieron de nuevo en el examen del domingo, por lo que se dio el trato de favor estaba claro.