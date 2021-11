Para Mirtha y su hijo Aaron, de 11 años, la situación en casa se volvió insostenible hace unos años: "No lograba llegar a fin de mes. Mi salario no cubría los gastos del niño", cuenta la mujer, a lo que añade: "Muchas veces podemos cubrir un desayuno completo, pero una cena a final de mes no".

Ellos formaban parte de uno de esos hogares españoles en riesgo de pobreza. Ante la imposibilidad de cubrir los gastos más básicos, tuvieron que pedir ayuda para conseguir alimentos o apoyo social. Por este motivo, acudieron a ONGs, como 'Save The Children'. Diego Pereira, coordinador de un centro de esta ONG señala que cuentan con un "programa de refuerzo educativo, otro de ocio, y también uno de ayuda psicológica".

En España, hay más de dos millones y medio de niños y niñas en riesgo de pobreza. Además, más de 740.000 menores viven en hogares donde se sufre una carencia material severa, lo que quiere decir, tal y como explica Andrés Conde, director general de 'Save The Children' en España, que son "niños que viven en casas donde no hay calefacción en invierno, y que no pueden permitirse tres comidas a la semana que incluyan carne, pescado o sus equivalentes vegetarianos".

Se trata de una situación que ya se ha vuelto crónica: "El 85% de las personas que nacen en España en situación de pobreza mueren en situación de pobreza", subraya al respecto Conde. En la misma línea, Albert Arcarons, subdirector del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil del Gobierno de España señala que "cuanta más cronificación y más intensidad, más te desconectas de la sociedad y eso se llama exclusión social".

El Gobierno defiende que se ha hecho una apuesta "histórica" para luchar contra la pobreza infantil, pero a la vez admiten que siguen faltando recursos: "Falta invertir más, pero también una mayor coordinación. No se trata solo de gastar más, sino de que los fondos lleguen", apunta Arcarons.

Por eso, defienden que es fundamental la coordinación entre instituciones, que todas las administraciones se involucren en erradicar una lacra que lastra la vida de los más vulnerables.