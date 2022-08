Europa se enfrenta en estos momentos a una sequía desoladora, haciendo que los niveles de los ríos disminuyan hasta niveles que los científicos y expertos consideran arriesgados y preocupantes. Y esta bajada de los niveles de agua ha destapado a las temidas ‘hungersteine’ o ‘piedras del hambre’. Un hilo de Twitter ha puesto de manifiesto el regreso a la superficie de estas rocas y cuenta los testimonios tallados en las rocas de los peores momentos de sequías.

A pesar de que estemos viviendo sequías más seguido y de forma más intensa que hace dos siglos, por ejemplo, esto no quiere decir que estamos viviéndolas por primera vez. Estas rocas llevan inscritas la fecha en la que se produjeron estos traumáticos eventos para la zona, con fechas tan antiguas como 1417. De acuerdo con una investigación hecha por varios científicos checoslovacos, que estudiaron las sequías desde el año 109, registran que estas rocas también tienen inscripciones de los años 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892, y 1893.

Estas piedras permanecen ocultas cuando los niveles de los ríos permanecen normales, pero cuando este desciende hasta sacarlas a la luz no solo desvelan fechas. Muchas de estas rocas también tienen presagios lúgubres para los lugareños que viven alrededor del río; advertencias hechas por los que estuvieron antes y vivieron para ver las consecuencias. “Si me ves, llora”, “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca” o “Quién me vio lloró. El que me vea llorará” son algunos de estos avisos escalofriantes sobre los estragos que causan las sequías.

Muchas de estas rocas con inscripciones se encuentran en el río Elba de Checoslovaquia que también pasa por Alemania; es por ello que los escritos están en su mayoría en alemán.

Pero no todas las advertencias provienen de antepasados siglos atrás en el tiempo; Greenpeace también aportó su granito de arena para advertir sobre los efectos del cambio climático. Los activistas de la organización escribieron en una roca en el 2018 “si me ves, esto es el cambio climático — agosto, 2018”. Esta escritura se realizó cuando los niveles del rio Elba alcanzaron niveles bajos históricos de -48 centímetros. Ahora, estas rocas han vuelto a salir a la luz, según reportó el medio alemán ‘General Anzeiger’.

Como se puede ver por la diferencia de años de las ‘piedras del hambre’, las sequías han ido en aumento y son cada vez más cercanas una de las otras. Actualmente Europa se encuentra afrontando una bastante preocupante. De acuerdo con el Observatorio de Sequías Europeo de la Comisión Europea, actualmente 46% de Europa está en condiciones de ‘advertencia’ por la sequía y 15% en ‘alerta’ máxima.

En España, más específicamente, nos enfrentamos a la peor sequía en 57 años según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) —momento en que comenzaron a llevarse este tipo de registros. Además, actualmente los embalses españoles cerraron el mes de julio con solo un 37,9% de su capacidad para el consumo de la población, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.