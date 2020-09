El vídeo de la espontánea interrupción de un perro callejero en una representación teatral se ha hecho viral en las redes sociales. En las imágenes se ve como el animal acude al auxilio del actor que simula estar herido, durante una actuación en las calles de la ciudad de Izmit (Turquía).

El gesto del animal, que no paraba de tener muestras de cariño con el actor ruso, despertó los aplausos y ovaciones de los espectadores y del resto del elenco. Según ha confesado al medio 'The Dodo' el propio actor, Numan Ertugrul Uzunsoy, los besos del perro le conmovieron mucho: "Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba".

En un principio, Uzunsoy confundió al animal con uno de sus compañeros: "Sentí calor en mi rostro. Pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando". El actor no dudó ni un segundo y respondió al gesto del animal con caricias. También se sumaron a los mimos del perro sus compañeros de la obra, quienes empezaron a jugar con el animal en plena actuación.

Así fue como el perro callejero se convirtió en protagonista de la obra por unos minutos. A continuación, otro de los actores de la obra acompañó al perro fuera del escenario, donde permaneció un rato antes de alejarse. Mientras tanto el resto del elenco ayudó a colocarse el vestuario correctamente al actor principal.

Al día siguiente de lo ocurrido el actor protagonista volvió al lugar de los hechos para buscar al perro para devolverle el favor y ayudarle a encontrar un hogar: "Lo buscaré hasta encontrarlo", asegura Uzunsoy.