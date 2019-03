Los peritos ratifican que los restos hallados en Las Quemadillas son humanos

Los restos óseos hallados en la finca de "Las Quemadillas" son humanos, según han ratificado hoy once peritos y forenses ante el juez instructor del caso de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos en octubre de 2011 en Córdoba.Entre los peritos que han declarado ante el juez se encuentra la profesional de la Policía Científica que redactó un primer informe sobre los restos encontrados en una hoguera y que apuntó que eran "de animales", si bien hoy ha rectificado y ha reconocido que todos son humanos.

Según ha informado a los periodistas la abogada de la acusación particular, María del Reposo Carrero, dicha perito ha pedido perdón a la familia por su error y por el dolor que haya podido causar.Por su parte, el forense Francisco Etxeberría, quien fue el primero en determinar que los huesos eran humanos, según el informe solicitado por la familia materna de los niños, ha manifestado que ha quedado demostrada "la verdad pericial del caso".El encuentro con el juez, en el que también ha estado presente el abogado defensor, José María Sánchez de Puerta, se ha prolongado más de cuatro horas y ha servido para que cada experto haya expuesto su metodología, su material gráfico y sus conclusiones sobre lo restos óseos.

Estas conclusiones llevan a la certeza, "sin género de duda alguna" -en palabras de Etxeberría- de que los huesos pertenecen a humanos submaduros con edades similares a las que tenían los pequeños Ruth y José.El doctor ha recordado que este acto de ratificación o rectificación es una oportunidad que se da siempre a los expertos antes del juicio oral y, aunque suelen ser mediante comparecencias individuales, en esta ocasión ha sido grupal por las características del caso.

Durante la reunión, según Etxeberría, cada uno ha hecho su presentación con un programa de imágenes por ordenador y han ido "viendo que las fotografías y las opiniones coinciden exactamente igual a las que podíamos tener por separado".Ha sido un ejercicio "muy demostrativo" para personas "que no son especialistas en el ámbito forense", ha remarcado.Según ha apuntado, el propio Sánchez de Puerta ha agradecido el nivel de detalle aportado en la comparecencia de este viernes.El forense se ha mostrado satisfecho al haber sido la pieza clave que dio el giro al caso de la desaparición y por poder "esclarecer por completo" lo que pasó con los dos hermanos.Etxeberría ha dicho que esta verdad alcanzada es "pericial" pero "la verdad será la que se derive en el acto del juicio oral y hasta entonces hay que esperar".

Para la acusación, el hecho de que pueda encontrarse o no ADN "no aporta absolutamente nada", tras la unanimidad alcanzada por los expertos en cuanto a los restos."No tiene ningún valor porque no solemos tener a muchos niños de 2 y 6 años quemados en una hoguera y precisamente en Las Quemadas", ha indicado. La abogada ha valorado el hecho de que la perito de la Policía Científica haya rectificado "aunque sea tarde" y "nunca" entendió porque no rectificó antes, "cuando se le han dado tantas ocasiones".Además, para su labor como acusación particular, considera fundamental que se haya llegado a esta unanimidad que le facilita su trabajo.



En su comparecencia ante los medios, Carrero ha calificado de "excelente profesional" a Sánchez de Puerta, quien "ha salido impresionado y diciendo que no tenía palabras" ante las pruebas expuestas.La familia materna esta ahora a la espera de que le entreguen los restos óseos, un plazo que Carrero estima de un mes, y poder darles sepultura.