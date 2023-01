La cuenta atrás para que lleguen sus Majestades los Reyes ha empezado. Los niños tienen muy claro lo que han pedido. Los padres, no tanto. Es más, algunos se las están viendo y deseando para hacerse con los regalos de la lista, pues los más solicitados se han agotado antes de tiempo. "Me he encontrado que está todo agotado", confiesa un paje a laSexta. "Sé que hay muchas cosas que han pedido que ya no quedan", se lamenta otro.

Esperanza Mesa, de juguetes Osorno, señala que Bebé Reborn es uno de los grandes éxitos. "Un bebé real que pesa dos kilos y medio", describe. También han volado los clásicos Sony o Súper Mario y el bolso que cierra y abre los ojos. "Un bolso que es de unicornio y cierra y abre los ojos", detalla una pequeña. Pero sin duda alguna, la joya de la corona son los Tamagochis, tanto los viejos como los nuevos. "Los dos se han agotado", añade una dependienta de una tienda de juguetes.

Ese es el regalo que trae a muchos pajes reales por el camino de la amargura. Si algún ayudante se ha quedado sin él, queda uno en una juguetería de San Sebastián de los Reyes en Madrid. "Queda uno porque nos lo acaban de cambiar, sino no quedaba ninguno", insiste la trabajadora. Todavía hay quien espera que los ayudantes de los Reyes Magos estén haciendo más juguetes para que todos los niños reciban el viernes todo lo que han pedido.