Los padres de niños con autismo denuncian que por los recortes les deniegan las becas de terapia

Javier tiene 10 años y es un niño con autismo, cada día asiste a un colegio ordinario, en él recibe sus clases pero después necesita más formación. Para pagar esas clases, su padre está reclamando la beca de terapia extra pero desde hace tres años el Minsiterio se la deniega.



Según explica Tomás Marcos, padre de Javier y miembro de la fundación 'Autismo Diario', para un equipo de laSexta Noticias, "decir que no a las ayudas significa que la estamos recibiendo, pero no se está dando ni fuera ni dentro de los propios centros".



Ahora, se ven obligados apagar entre 300 y 600 euros al mes, para que su hijo acuda a un logopeda que ha sido y es fundamental en el desarrollo de Javier. Su padre cuenta que "cuando tenía 4 o 5 años no hablaba, pero luego empezó a hacerlo, se producen evoluciones".



Cree que es un recotre encubierto por parte del Gobierno, porque los requisitros no han cambiado pero repentinamente se han dejado de conceder las becas que antes se aprobaban sin problema. Denuncia que dejar sin terapias es condenar a los niños a la exclusión.



Por ejemplo en Alcala de Henares, Madrid de las 62 becas que se han solicitado se han aceptado solo dos. Mientras antes aseguran desde la fundación 'Autismo Diario', se concedían el 90%.