El caso de Daniel Sancho enfila la recta final a la espera de que salga la sentencia este 29 de agosto sobre si se le considera culpable o no del asesinato de Edwin Arrieta. Y entre los que esperan una resolución final se encuentran los padres de Edwin, Leovaldo Arrieta y Marcela Arteaga.

Ellos, en una entrevista para 'TVE', están afrontado con resignación estos últimos días ya que la sentencia no cambiará la situación de su hijo. "Estoy resignada a lo que sea. Esto es duro y no estoy conforme con lo que pasó con él. Lo que decidan será justo. Si lo condenan (a Sancho), él está muerto, si no, él está muerto", explica Marcela.

Además, señala que las informaciones que le llegan de los diferentes medios les sorprende hasta a ellos, ya que desconocen aspectos del caso, como si se han encontrado todos los restos del cuerpo de Edwin: "Hay muchos comentarios en la televisión diciendo que no encontraron todas las partes del cuerpo de mi hijo. Y yo no lo sé, y me duele. Siempre han dicho que no encontraron todo el cuerpo, pues ¿a quién le creo?".

Marcela, cuando se dio a conocer el caso, afirmó que a Daniel Sancho le "perdone Dios que yo no lo voy a hacer". Una afirmación de la que no se retracta: "Yo lo repito, que lo perdone Dios. Yo no me retracto. Lo que hizo no tiene comparación. Mi hijo no era un santo, pero era bueno con sus papás y su hermano".

Por otro lado, Leovaldo aseguro que su pérdida también ha afectado más allá de lo moral, sino también en el aspecto económico en el que Edwin sostenía a la familia: "Que pase todo esto y dejen el alma de mi hijo en paz. Esto ha sido duro para nosotros. Daniel Sancho nos quitó el pan que nos daba nuestro hijo, nos quitó la ayuda que nos daba mi hijo".