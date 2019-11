Shannon Clifton, una joven de 19 años, vivió una pesadilla durante años tras mudarse con su padre, Shane Ray Clifton, cuando tenía cinco años después de que sus padres se separasen.

La joven, que creció en Derby, Inglaterra, fue violada hasta cuatro veces al día por su padre y con solo 13 años dio a luz al hijo de su padre, según informa 'metro.uk'. Era la tercera vez que Clifton estaba embarazada después de sufrir dos abortos involuntarios con 11 y 12 años. Tras dar a lu, su hijo fue dado en adopción y Clifton espera poder reencontrarse con él en el futuro.

"La primera vez que sucedió fue cuando nos mudamos a un piso cerca de Elvaston. Volvía de la escuela y él me pegaba. Después, empezó a abusar sexualmente de mí", ha contado la joven quien, ha expresado que ha "intentado bloquear esos recuerdos".

Con 12 años se quedó embarazada

Clifton ha señalado que tras mudarse de casa, los abusos empeoraron y que su padre "la violaba antes y después de clase, incluso, a veces, en medio de la noche". Y hasta cuando se quedó embarazada con tan solo 12 años, el hombre la siguió violando en "campos, bosques y callejones".

"Recuerdo que la primera vez que nos enseñaron educación sexual en clase, mi profesora nos dijo: 'Nadie debería tocaros en estos lugares'. Me sorprendió porque me di cuenta que era lo que mi padre hacía", ha manifestado la joven, añadiendo que su padre, en ocasiones, la trataba como si fuera su esposa, le pedía que limpiara la casa y que le hiciera la cena con tan solo nueve años.

Pensó en acabar con su vida

La joven finalmente fue ayudada por profesores del colegio West Park, en Spondon, quienes llamaron a las autoridades después de que notaron que estaba embarazada en 2013. La joven ha relatado que incluso llegó a pensar en apuñalarse con un cuchillo tras ser violada por su padre durante el embarazo, pero decidió seguir viviendo por su bebé.

Trabajadores sociales y la Policía se presentaron en el colegio de la niña para detener al padre, pero el hombre consiguió huir con la niña. Sin embargo, una semana después fue detenido tras ser visto con la menor en un gimnasio en Derby.

En abril de 2015, Clifton fue condenadoa 15 años de prisión por los abusos. Más tarde, su condena se redujo a diez años, lo que significa que se le permitirá salir en libertad condicional en cuatro años y medio. La joven Clifton está aterrorizada por poder verle cunado quede el libertad.

"Siempre hay luz al final del túnel"

La joven de 19 años espera poder mudarse al extranjero para comenzar una nueva vida. Está estudiando psicología forense con la Open University y planea lanzar su libro 'The Monster I Loved', antes de fin de año. "Quiero que la gente vea que hay una salida. Siempre hay una luz al final del túnel. La mayoría de la gente me mira y no sabría que he pasado por eso", ha relatado.