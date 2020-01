Cuando se cumplen 11 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, su padre, Antonio del Castillo, ha lanzado un mensaje desde las redes sociales en el que se dirige a los acusados por el crimen que se encuentran en libertad: "Que no se descuiden, en estos años no hemos estado parados nuevos datos hay", advierte, asegurando que la familia sabe "cómo murió Marta, por qué, a qué hora y por quién"

"Mañana 24 de enero se cumplen 11 años de la desaparición y asesinato de mi hija Marta del Castillo", arranca el mensaje, que recuerda que el asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño, se encuentra en prisión tras ser condenado a 21 años y tres meses de cárcel.

No obstante, Antonio del Castillo se dirige a "los que están en la calle absueltos" por una sentencia que, a su juicio, fue "dictada políticamente". "Que no se descuiden, en estos años no hemos estado parados nuevos datos hay, sabemos con claridad cómo murió Marta, por qué, a qué hora y por quién".

El padre de la víctima añade que cuando "esta documentación entre en los juzgados habrá filtraciones" y se conocerá lo que ocurrió verdaderamente en enero de 2009.

"No escribo esto con dolor, lo escribo con rabia sobre todo porque lo hemos descubierto la familia con la ayuda de otras personas, y no precisamente policiales", denuncia, apuntando que "era fácil descubrir solo con interés".

"Este año en esta fecha no quiero poner nada sentimental en el recordatorio de esta fecha, la rabia me impide abrir mi corazón y escribo esto hoy porque mañana no se cómo me encontraré de ánimo", concluye.