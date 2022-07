Los bomberos no solo apagan llamas, también salvan vidas: humanas y no humanas, la de los animales que habitan en las zonas incendiadas. Los bomberos de la ELIF (cuadrilla helitransportada de la Junta de Castilla y León) de Z2 Villardeciervos salvaron a un corzo - que se encontraba en la zona del incendio de Losacio- de la deshidratación. A pesar de encontrarse a final de su jornada, los efectivos no dudaron en pararse a dar de beber al animal. También le aplicaron una prenda húmeda para rebajar su temperatura.

Como se puede ver en las imágenes de portada, el animal bebía sin parar con los ojos cerrados. "Mira cómo bebe", comentaban los bomberos mientras le observaban. "Tampoco le des muy rápido", aconsejaba otro. Gracias al gesto de los profesionales, el corzo fue atendido por los veterinarios y ya "se encuentra en buenas manos", según señalan desde la cuenta de Twitter de Incendios Forestales en Castilla y León.

Los Celadores de Medioambiente, de "El Casal", se van a encargar de su recuperación. Según los expertos, el animal solo necesita descansar para recuperarse de lo ocurrido. El caso del corzo ha servido para que la Junta recuerda que los incendios forestales afectan también a los animales de la zona incendiada y, lamentablemente, algunos no sobreviven.

El incendio forestal de Losacio, declarado el pasado domingo 17 de julio, se encuentra ya "estabilizado" aunque no controlado, por lo que mantiene la situación de activo y en nivel 2 de peligrosidad. Según las primeras estimaciones oficiales, el incendio de Losacio podría haber calcinado entre 30.000 y 36.000 hectáreas de terreno.