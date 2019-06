El Orgullo LGTBI de este año está centrado en el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. De esta forma quieren homenajear muchas de las manifestaciones espontáneas que surgieron a finales de los 60 en Nueva York a favor de la libertad homosexual.

Ya han pasado 50 años desde aquello y aún sigue siendo necesario reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, algo que no quería perderse Mónica Naranjo, quien leerá el pregón este 2019.

El miércoles 3 de julio, a partir de las 20:00 horas, ya estará todo preparado en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid para inaugurar las fiestas del Orgullo en Madrid. Como no podía ser de otra manera, La Plexy será la encargada de presentarlo. Estará desde el comienzo hasta las 23:00 horas.

La lectura del pregón se llevará a cabo a las 20:50 de la mano de Mónica Naranjo. La cantante cumple 25 años de carrera y muchas de sus canciones siempre han estado muy vinculadas al colectivo LGTBI. Según cuenta el programa oficial, al enterarse Mónica Naranjo de que este 2019 se cumplía medio siglo de las revueltas de Stonewall, pidió ella misma ser la pregonera.

Así anunció Mónica Naranjo que daría el pregón del Orgullo 2019

Mónica Naranjo contaba el pasado marzo cómo "hace muchísimos años" escuchó "en un programa de televisión" cómo "una señora con cara de pocos amigos" decía que "los homosexuales estábamos enfermos". La artista tiró de ironía y reconoce que "tenía razón": "Tenía razón porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca". Y así anunciaba su presencia en el Orgullo LGTBI: "Feliz Pride, allí estaré con todos vosotros".