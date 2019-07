Ciudadanos no faltará a su cita, dice, pero, esta vez tendrá que dejar su carroza aparcada en casa. "Lo importante no es donde vayas subido, sino dónde estés", ha dicho Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

El partido de Albert Rivera, no ha querido firmar este año el manifiesto del Orgullo por considerarlo un documento político y la Junta Directiva de COGAM he decidido que así no son bienvenidos.

Ya no lo fueron en Barcelona y en Sevilla, por eso COGAM ha pedido que no haya incidentes.

El párrafo de la discordia es el que incluye el compromiso de los firmantes de no gobernar con el apoyo de la extrema derecha y, claro, eso para Ciudadanos es complicado. Sin ir más lejos, gobierna el ayuntamiento madrileño junto al PP gracias a que Vox apoyo su investidura.

Miembros de Vox hablaban así refiriéndose a la fiesta del Orgullo en Madrid. "Causan verdaderos problemas y atascos", afirmó Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. "Pueden ir a la casa de Campo, que nos ha costado mucho dinero a todos los madrileños", sostuvo Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid.

Lejos quedan ya la imágenes de hace un año con Ciudadanos orgullosos del orgullo. "Tengo tantos y tantos amigos que han venido a ser libres a Madrid, a querer a quien querían", declaraba en 2018 Villacís.

Ese año, Ciudadanos se abría paso con su flamante carroza y si nos remontamos otro año, no sólo Ciudadanos lo daba todo por el Orgullo. Encima del escenario, Carmena y pareja de baile, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.