Agénero

Persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros binarios (hombre-mujer) o que declara no tener una identidad de género.

Andrógino/a

Persona cuya expresión de género mezcla características (vestimenta, manera de hablar, de caminar) tradicionalmente consideradas de alguno de los géneros binarios (hombre-mujer).

Armario (salir del)

Manifestación voluntaria e individual de la orientación sexual no normativa de una persona hacia terceras personas o la sociedad en general. Se trata de un proceso personal por el que se dejan atrás los miedos y se acepta la propia orientación sexual.

Bifobia

Aversión a la bisexualidad o a las personas bisexuales, a quienes lo parecen o las defienden.

Binarismo

Construcción social que categoriza de manera dicotómica las actividades, los comportamientos, las emociones y la anatomía de las personas en dos géneros: masculino y femenino.

Bisexual

Persona que siente atracción sexual y afectiva hacia hombres y mujeres, indistintamente.

Bisexualidad

Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.

Cisgénero

Persona que se identifica con el sexo/género atribuido al nacer.

Cisheteropatriarcado

Este concepto hace referencia a la organización social en la que sólo prevalece el criterio del hombre y siempre que sea heterosexual y cis (aquel cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer).

Criminalización LGTBI

Acciones, políticas o leyes destinadas a convertir en delito ser lesbiana, gay, bisexual, o persona trans. En la actualidad, ser LGTB o mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo está considerado en al menos 70 países del mundo como un delito que se persigue y se pena con prisión. En 8 estados se aplica la pena de muerte por conductas homosexuales.

Delito de odio LGTBIfóbico

Tipo delictivo que recoge el Código Penal español y que en su artículo 510 castiga con penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses para “los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos […] de su sexo y orientación sexual”.

Despatologización trans

Acciones destinadas a conseguir que las instituciones médicas dejen de considerar la transexualidad como una enfermedad mental y pase a reconocerse como una manifestación más de la diversidad del ser humano. El colectivo LGTBI lleva años reclamando que la transexualidad deje de ser catalogada por los manuales diagnósticos como “disforia de género” o “trastorno de la identidad de género”.

Disforia de género

Término médico que describe la discrepancia de una persona con el sexo/género asignado al nacer.

Diversidad sexual

Gama de orientaciones sexuales e identidades de género que forman parte de la naturaleza humana.

Drag King

Mujer que se viste y maquilla de forma estereotípicamente asociada al género masculino, pero de manera exagerada y sofisticada, con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos.

Drag Queen

Hombre que se viste y maquilla de forma estereotípicamente asociada al género femenino, pero de manera exagerada y sofisticada, con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos.

Expresión de género

Forma en la que las personas manifiestan su identidad de género. Aquí se engloba la conducta, vestimenta, la manera de hablar o caminar, etc.

Familia

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Reconocer y aceptar los derechos de las familias no tradicionales es un reto que nuestra sociedad debe continuar trabajando para conseguir.

Familias diversas

La familia es una unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre ellos por relaciones de matrimonio, parentesco o afinidad. Hay estructuras familiares tan diversas como las personas que las integran (monoparental, con padre y madre, con dos madres, con dos padres, etc.).

Gay

Hombre que siente atracción sexual y afectiva por otros hombres.

Género

Conjunto de características de origen cultural relativas a patrones de comportamiento y de identidad sobre la base de las cuales se establecen socialmente la distinción entre hombres y mujeres. No es estático ni innato, sino que es una construcción sociocultural que ha ido variando y puede variar a lo largo del tiempo.

Género no binario

Identidad sexual que no corresponde con la división convencional de los géneros hombre-mujer. Las personas trans no binarias pueden sentirse de los dos géneros, de ninguno de ellos o de una mezcla de ambos que puede evolucionar en el tiempo.

Gestación paterna o padre gestante

Se refiere a la capacidad de gestar de un hombre trans.

Hermafrodita

Término incorrecto para referirse a las personas intersexuales.

Heterosexual

Persona que siente atracción sexual y afectiva por personas del otro sexo. Hombres que tienen sexo con hombres: Concepto que proviene de la epidemiología y se utiliza para englobar a una determinada población bajo el paraguas de la conducta sexual sin necesidad de tener en cuenta la identidad, la orientación o la opción sexual y/o el perfil sociocultural. Pretendía ser un término neutro pero nunca fue así y ha dado lugar a una determinada manera de hacer intervenciones en salud sexual, poniendo el acento en lo biomédico y sin tener en cuenta todos los otros aspectos que están presentes en la sexualidad (como el contexto en el que se da, etc.)

Heterosexualidad

Atracción emocional, afectiva o sexual que tiene una persona hacia otras de distinto género al suyo.

Heteronormatividad

Régimen social y cultural que impone la heterosexualidad como la única orientación aceptada, válida, correcta y/o normal. Todas las orientaciones diversas, son por tanto, contrarias a este régimen y por eso son perseguidas o señaladas.

Homofobia

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las personas homosexuales. También se entiende, en ocasiones, como rechazo a todo lo LGTB. Este término incluye también estas actitudes discriminatorias a una persona por el simple hecho de parecer homosexual.

Homoparentalidad

Relación existente entre dos madres lesbianas o dos padres gais y sus hijos e hijas derivada de la relación jurídica que comporta la filiación.

Homopaternidad

Relación existente entre dos padres gais y sus hijos e hijas derivada de la relación jurídica que comporta la filiación.

Homomaternidad

Persona que siente atracción sexual y afectiva hacia personas del mismo sexo. Se recomienda el uso de la palabra “gay” o “lesbiana”, según corresponda, evitando de esta forma la invisibilización de las relaciones sexo-afectivas entre mujeres.

Homosexual

Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género (lesbianas o gais).

Homosexual hombre

Ver definición de gay.

Homosexual mujer

ver definición de lesbiana.

Homosexualidad

Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género (lesbianas o gais).

Identidad de género

Alude a la percepción subjetiva que una persona tiene sobre sí misma en cuanto a sentirse hombre o mujer, ambos o ninguno. No tiene que coincidir necesariamente con el sexo asignado al nacer y nada tiene que ver con la orientación sexual de la persona.

Intersexual

Persona que al nacer presenta alguna discrepancia en cuanto a genética, gónadas y genitales. La intersexualidad no es una patología y existen múltiples causas por las que se produce. Este término está en evolución.

LGTBI

Aunque se trata de las siglas que corresponden a los términos lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual (en inglés LGBTI), también hacen referencia a todo un movimiento asociativo y reivindicativo. Como tal, está en permanente evolución.

LGTBIQ+

Aunque se trata de las siglas de los términos lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual y queer, se añade el signo + para aludir al resto de diversidades sexuales y de género. Puede entenderse como una evolución del anterior.

LGTBIfobia

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, bisexuales e intersexuales. Este término incluye también estas actitudes discriminatorias hacia sus familiares o a una persona por el simple hecho de parecer LGTBI o defender su lucha.

Lesbiana

Mujer que siente atracción sexual y afectiva por otras mujeres. Lesbofobia: Aversión al lesbianismo o a las mujeres lesbianas, a quienes lo parecen o las defienden. A menudo se incorpora dentro del término homofobia.

Lesbofobia

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las mujeres lesbianas.

Matrimonio igualitario

Derecho adquirido de las personas LGTBI que reconoce la unión legal entre personas del mismo sexo. En diciembre de 2012 el Tribunal Constitucional revalidó la plena constitucionalidad de la ley aprobada en 2005, tras un recurso presentado que tardó 7 años en resolverse. No se recomienda usar el concepto de ‘matrimonio gay’.

Orientación sexual

Se refiere a la atracción afectiva y sexual que las personas sentimos por otras personas. En virtud de la orientación podemos hablar de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, demisexualidad...

Orgullo LGTBI

Manifestaciones del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales para visibilizar sus orientaciones e identidades sexuales; rechazar y condenar las conductas y políticas que fomenten la discriminación o que atenten contra la diversidad sexual; y conseguir la igualdad legal y real de estas personas en el mundo. El término ‘Orgullo Gay’ es incorrecto dado que excluye al resto de las orientaciones sexuales e identidades.

Pansexualidad

Orientación sexual caracterizada por la atracción sentimental, romántica, estética o sexual hacia otras personas independientemente del género que tengan o de que no se identifiquen con ninguno.

Proceso de transición

Evolución social, legal, etc., durante la cual las personas trans realizan, o no, cambios de apariencia o vestimenta, cambio de nombre y pronombres, tratamientos hormonales y/o quirúrgicos… Se trata de un proceso personal cuyo itinerario debería decidirse libremente y con todas las garantías.

Queer

Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama, con personas de edad similar y clase social…

Rol de género

Conjunto de comportamientos y actividades que se atribuyen socialmente a cada uno de los sexos-géneros; es variable según las culturas.

Serofobia

Es el estigma y discriminación basado en el miedo irracional hacia las personas que tienen VIH, evitando cualquier tipo de acercamiento o contacto con las personas que son seropositivas o portadoras.

Sexo

Conjunto de características biológicas, especialmente de tipo genético y hormonal, sobre la base de los cuales se establece la distinción entre hombres y mujeres. No determina necesariamente el comportamiento del sujeto ni tampoco su identidad de género.

Sexo de asignación

Género que se le designa a las personas cuando nacen, basado en la mera observación de los genitales.

Stonewall

Revueltas violentas ocurridas el 28 de junio de 1969 entre la policía de Nueva York y grupos de personas LGTBI, cansadas del hostigamiento legal y policial. Tras esta fecha se empieza a conmemorar el Día del Orgullo. Estos sucesos marcaron una antes y un después en la conciencia LGTBI como colectivo.

Trans, persona trans

Se trata de un término paraguas que engloba diferentes identidades y expresiones de género para referirse a aquellas personas cuyo género sentido no coincide con el sexo/género que les asignaron al nacer, se utiliza como versión abreviada de transgénero o transexual, que incluye a las personas transgénero, transexuales, travestis y, en general, a quienes cuestionan el binario entre hombre/mujer como única opción de identificación individual y social. Ser trans no implica tener una orientación sexual concreta (una persona trans puede ser gay, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual, etc.)

Transexual

Persona cuyo género sentido es el contrario a aquel que le fue asignado al nacer y que generalmente realiza un tratamiento hormonal y/o quirúrgico.

Hombre transexual

Persona que habiendo nacido con órganos genitales que se atribuyen al sexo femenino, psicológica y vitalmente se siente identificado con el género masculino.

Mujer transexual

Persona que habiendo nacido con órganos genitales que se atribuyen al sexo masculino, psicológica y vitalmente se siente identificado con el género femenino.

Transfobia

Aversión a las realidades trans o a las personas trans (transexuales, transgéneros, travestis…), a quienes lo parecen o las defienden.

Transformista

Persona que se viste con ropa comúnmente asignada al género opuesto con una finalidad artística.

Transgénero

Persona cuyo género sentido no coincide con el sexo/ género asignado al nacer y que no se identifica exactamente ni con un hombre ni con una mujer según la concepción tradicional de los géneros, con independencia de que se someta o no a tratamiento alguno. Viene del término académico anglosajón transgender.

Transición

Proceso por el que las personas trans modifican su su expresión de género para adecuarla a su identidad de género. Este proceso puede incluir cambios físicos y tratamientos médicos.

Triángulo rosa

Símbolo distintivo en los campos de concentración nazis con el que se identificaba a los hombres homosexuales. El activismo LGTB se ha reapropiado del símbolo como propio.

Triángulo negro

Símbolo distintivo en los campos de concentración nazis con el que se identificaba a mujeres lesbianas, prostitutas o aquellas que presentaran particularidades consideradas por el régimen de Hitler como “antisociales”.

Travestido, travestida

Persona que adopta las maneras externas y una vestimenta y unos complementos considerados socialmente propios del sexo contrario. No necesariamente la persona travestida desea una reasignación de sexo, ya que puede sentirse plenamente identificada con su sexo de nacimiento. También se utiliza la palabra travesti.

Visibilidad

Cualidad que una persona tiene de “poder ser visto” por los demás y mostrar su orientación sexual o su expresión de género sin miedo a conductas LGTBIfóbicas que repriman su verdadera esencia. Se considera la principal herramienta del movimiento LGTBI para conseguir derribar prejuicios y conseguir la aceptación social.