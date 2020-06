Armario (salir del) Manifestación voluntaria e individual de la orientación sexual no normativa de una persona hacia terceras personas o la sociedad en general. Se trata de un proceso personal por el que se dejan atrás los miedos y se acepta la propia orientación sexual.

Agénero Persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros binarios (hombre-mujer) o que declara no tener una identidad de género.

B

Bifobia Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las personas bisexuales o a la bisexualidad. Este término incluye también estas actitudes discriminatorias a una persona por el simple hecho de parecer bisexual.

Bisexualidad Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.