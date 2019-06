Si lo que buscas es bailar sin límites en el Orgullo de Madrid 2019, el escenario de la Puerta de Alcalá es el sitio que estabas buscando. Más de una veintena de artistas se reúnen durante el fin de semana del 5 de julio para cantar temas conocidos por todos.

El concursante de Operación Triunfo 2017 Ricky Merino se ha convertido en un referente abiertamente gay de la música actual. Por ello, no podía faltar en esta fiesta donde esperamos escuchar su nuevo single: 'A mi manera'. Del mismo programa, la Puerta de Alcalá contará con Agoney. Y, como no, no hay Orgullo sin ella: La Prohibida, quien llega de estreno con su nuevo álbum 'Ruido'. Y, hablando de divas, Marta Sánchez nos hará cantar con muchos de sus éxitos.

En este escenario es donde habrá más nombres conocidos: La Zowi, una de las traperas más importantes de nuestro país, Najwa, quien vuelve a la música con un single producido por El Guincho que no dejará indiferente a nadie, o Dj Cascales, quien cerrará la fiesta uno de los días con una de sus sesiones centradas en el r&b y el hip-hop.

Además, varios artistas se reunirán en el escenario de Puerta de Alcalá para rendir homenaje al mítico grupo que compuso Mujer contra mujer: Mecano.

Estos son los horarios:

Viernes 5 de julio

20:00 - Novio Caballo

20:30 - Floridablanca

21:00 - Ricky Merino

21:20 - Agoney

21:40 - La Prohibida

22:30 - Marta Sánchez

Festival 'We are equals', con la nueva escena musical británica

23:00 - ELM

23:35 - L Devine

00:10 - Monarchy

01:00 - Jamz Supernova

02:20 - Two EX

Sábado 6 de julio

22:00 - Los 40 con el Orgullo (Félix Castro Dj)

23:00 - Esteman

Festival 'Proud Bling'

23:20 - Ciccio

23:40 - Megane Mercury

23:50 - Najwa

00:20 - One Path

00:40 - La Zowi

01:00 - Dj Cascales

02:00 - Fiesta Winterland

Domingo 7 de julio

Orgullo Dominical - Varios artistas se reunirán en el escenario de Puerta de Alcalá para rendir homenaje al mítico grupo que compuso Mujer contra mujer: Mecano.

20:00 - Ballet Orgullo

20:10 - Coro de Hombres Gays de Madrid

20:20 - Veintiuno

20:30 - Javiera Mena

20:45 - Conchita

21:00 - Elefantes

21:45 - Miss Cafeina

22:30 - Dj Juan Sueiro & Javier Adrados