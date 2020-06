Pilar es una enfermera de 62 años que ha trabajado, como todos los sanitarios, en largas jornadas durante la crisis del coronavirus. En ese tiempo ha visto como unos okupas han invadido su casa mientras ella se desvivía por salvar vidas. A pesar de que ha intentado recuperar su hogar, aun no ha conseguido recuperar su vivienda.

En una carta publicada en 'El Periódico', Pilar cuenta su amarga historia. "Trabajo en un centro de salud de Reus y entraron en mi casa de Vic, mi única propiedad y en la que estoy empadronada. Solo hacía tres meses que la puse en venta al conseguir la plaza oficial en Reus. ¿Alguien sabe que si os okupan vuestra vivienda ya no importará si solo hace 24 horas o si es vuestra vivienda habitual? ¿Sabéis que perdéis todos los derechos sobre la casa y sobre todas vuestras posesiones mas personales? En este momento no podéis recuperar nada, tendréis solo lo puesto", explica.

En esa misiva denuncia lo fácil que resulta okupar una casa ajena. "Solo necesitan 15 minutos para cambiar la cerradura y en estos momentos legalmente será su casa", apunta, recordando que "si los molestas o les cortas suministros te denunciarán a ti".

"La justicia te perseguirá, los okupas tendrán abogados de oficio y por lo tanto una vez más les saldrá todo gratis", advierte. Pilar asegura que cuando itentaba mediar con ellos "tuvieron las narices de decir que la casa les iba muy bien" y que "no tenían problemas de dinero": "'Los vulnerables' que han ocupado mi casa tienen coche y a la semana contrataron fibra óptica".

"No entiendo como no hay protestas sociales, quiero pensar que es por desconocimiento"

"No quiero perder la esperanza porque esta casa es la única que tengo, la única oportunidad de tener casa para mi jubilación. No entiendo como no hay protestas sociales, quiero pensar que es por desconocimiento y por la creencia de que eso no nos puede pasar, pero todo aquello por lo que habéis trabajado toda la vida puede desaparecer en 15 minutos", lamenta.

Pilar señala que se siente "abandonada por instituciones, policía y justicia": "Esto me ha pasado durante el confinamiento, mientras los sanitarios estábamos trabajando. Mucho aplaudir, sí, pero este ha sido mi resultado".