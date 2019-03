El número de mujeres fallecidas por violencia machista en España asciende a 41

Cuarenta y una mujeres han muerto como consecuencia de la violencia machista en España en lo que va de año, la última de ellas en la localidad madrileña de Parla, donde una joven de 19 años ha sido encontrada apuñalada en su domicilio a manos, presuntamente, de su pareja, un español de 29 años.



El último caso reconocido por el Área de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tuvo lugar el 7 de noviembre, en Madrid, cuando una mujer boliviana de 27 años murió de un golpe en la cabeza que le propinó su compañero sentimental, un dominicano de 40 años, que después se suicidó arrojándose desde un balcón.

Convivían con el agresor 29 de las víctimas

Otros cinco casos se encuentran en investigación. Junio fue el mes más trágico, con nueve víctimas, seguido de enero con ocho; además, una mujer murió en febrero, dos en marzo, cuatro en abril, tres en mayo, tres en julio, una en agosto, dos en septiembre, cinco en octubre y tres en noviembre.



Cataluña encabeza la estadística con once casos de violencia machista; otras seis mujeres murieron en la Comunidad Valenciana; seis en Andalucía; cinco en Madrid; tres en Galicia, y dos respectivamente en Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha.



Además murieron una en Zafra (Badajoz), otra en Tolosa (Guipúzcoa), Gijón (Asturias) y Boñar (León), respectivamente. De las fallecidas, 32 eran españolas, once tenían entre 21 y 30 años; nueve, entre 51 y 64 años; ocho eran mayores de 64 años; seis, tenían entre 31 y 40; cinco, entre 41 y 50; una tenía 19 años y otra era menor de 16 años. V



Convivían con el agresor 29 de las víctimas, once no y de otra se desconoce. Tan sólo siete habían denunciado maltrato. En cuatro casos, existía orden de alejamiento en vigor, quebrantada con consentimiento de la víctima en tres y sin él, en uno.