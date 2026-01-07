El nuevo negocio del coche: cobrar cada mes por funciones que ya vienen instaladas

Los detalles Asientos calefactables, GPS, iluminación interior o asistente de voz solo funcionan si el conductor paga una suscripción, aunque el coche ya venga preparado de fábrica. Los consumidores denuncian que pagan dos veces por servicios incluidos en el precio del vehículo.

Tuyo, pero no del todo

La compra de un coche nuevo ya no garantiza el acceso total a sus funciones, ya que muchos fabricantes exigen suscripciones mensuales para utilizar características básicas como asientos calefactables o GPS. Estas funciones, que antes se adquirían con un único pago, ahora pueden costar hasta 35 euros mensuales. Los consumidores, indignados, sienten que están pagando dos veces por lo mismo, ya que el coche viene preparado con todo instalado, pero bloqueado por software. Aunque algunos fabricantes defienden esta práctica por la digitalización del vehículo, no todas las marcas la siguen.

Compras un coche nuevo. Pagas 43.000 euros. Crees que es tuyo. Pero no del todo. Porque ahora, para usar funciones básicas, muchos fabricantes te piden una suscripción mensual. Sí, como Netflix. Pero para tu coche.

Asientos calefactables, iluminación interior, navegador GPS o asistente de voz. Extras que antes se pagaban una vez y eran tuyos para siempre. Ahora, en algunos modelos, solo funcionan si pagas cada mes.

Solo estos cuatro servicios pueden costar casi 35 euros al mes, dependiendo de la marca.

"Ya no es suficiente con pagar 43.000 euros por un coche", resume uno de los conductores afectados. Porque ahora, por usar simplemente tu coche, tienes que volver a pagar extras que ya habías comprado.

La indignación entre los usuarios es evidente. "Me parece un abuso. Esto lo pagas y lo tienes que disfrutar, no tener que estar pagando toda la maldita vida", protesta un cliente. Otro lo resume así: "Buscan sacar dinero y rascar de todos sitios".

Pagar dos veces por lo mismo

Es la principal queja de los consumidores. "El problema es que ya has pagado el precio del coche con esos asientos calefactables. Has pagado el montaje, la instalación y la configuración para que ese servicio se pueda prestar", denuncian.

Es decir: el coche ya viene preparado, con todo instalado. Pero muchas funciones están bloqueadas por software. Y solo se activan si pasas por caja.

¿Por qué ocurre esto?

Los fabricantes lo justifican por la digitalización del vehículo. El coche ya no es solo un motor y cuatro ruedas, sino un dispositivo conectado, actualizable… y monetizable.

"Regula la velocidad del coche, la frenada o el control de carril. Lo podemos adquirir desde la aplicación, con un coste. El vehículo ya viene preparado con la instalación hecha", explica Sergio Fernández, responsable de BMW Enekuri Motor.

Las suscripciones pueden ser mensuales, anuales o incluso de por vida, y se contratan una vez ya has comprado el coche.

No todas las marcas lo hacen

Eso sí, no es una práctica generalizada. Algunos fabricantes se desmarcan de este modelo.

"Cuando entregamos el vehículo, todos los servicios conectados los damos ya con un plazo muy amplio. No hay que pagar nada adicional", asegura Luis María Vidal, responsable comercial de Autonervió.

Un matiz importante en un mercado que cambia rápido. Porque la sensación entre muchos conductores es clara: empezamos a pagar suscripciones por todo… incluso por lo que ya es nuestro.

