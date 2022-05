'El Cuco' y su madre vuelven a sentarse en el banquillo acusados de haber mentido durante el juicio a Miguel Carcaño. Es un juicio clave en el caso Marta del Castillo. El asesino confeso, Miguel Carcaño tiene que ir como testigo, por lo que está obligado a decir la verdad, si 'El Cuco' le ayudó a ocultar el cadáver de la joven.

La prueba clave son los audios del conocido como 'El infiltrado'. Grabó conversaciones entre con los padres de Francisco Javier García, 'El Cuco', y con el propio acusado. En ellas, Ángel, el padre del por entonces menor de edad, afirma haber mentido: "Lo que no cuadra es el horario en que yo he visto al niño. Que nos hemos ido más tarde de las horas que dijimos".

Por este motivo, este jueves, madre e hijo se sentarán delante del juez acusados de falso testimonio en el juicio que acabó con la condena de Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Ambos declararon que la noche del crimen el entonces menor llegó pronto a casa y no volvió a salir. Su madre dijo que lo había visto dormido y que incluso le había dado un beso.

Una coartada que ahora el juez no se cree. En su auto asegura que urdieron un plan para engañar a los magistrados. Hay pruebas, asegura, de que 'El Cuco' estuvo en la vivienda de León XIII en la que presuntamente se acabó con la vida de Marta y que no regresó a su casa hasta medianoche. Además, sostiene que sus padres no pudieron verle porque estuvieron en un bar hasta las 5:00 de la madrugada.

Otro punto clave del juicio se dará el próximo 31 de mayo. Ese día, Miguel Carcaño, que ya ha sido trasladado a una cárcel de Sevilla, tendrá que declarar de manera presencial como testigo, por lo que debería decir la verdad.

Además, si hay contradicciones entre su declaración y la de 'El Cuco', la familia de Marta del Castillo solicitará un careo entre ambos para tratar así de descubrir, 13 años después, dónde está el cuerpo de la joven.