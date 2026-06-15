Nuevo incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PRT) de Zaragoza

Incendio en el PTR de Zaragoza el 15 de junio de 2026

Es el tercer fuego que se declara en el PRT de Zaragoza en tres meses. Los bomberos tratan de extinguir las llamas desde la madrugada.

Los Bomberos de Zaragoza tratan, desde la madrugada, de extinguir las llamas de un nuevo incendio declarado en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, el tercer fuego que tiene lugar en esta zona en los últimos tres meses.

Las tareas de extinción se han iniciado a las 2:00h de la madrugada y hasta la zona, una campa exterior, se han desplazado tres nodrizas, tres tanques, un brazo articulado, dos coches de mando y una ambulancia. Además, se ha solicitado la colaboración de los Bomberos de la DPZ para disponer de otra nodriza y un tanque más.

En los primeros momentos las llamas han alcanzado una altura considerable, seguidas de una densa columna de humo negro que con el paso de las horas se ha ido aclarando y extendiendo y ya de día sigue siendo visible desde diferentes puntos de la capital aragonesa.

Este es el tercer incendio que tiene lugar en el PTR en tres meses, el segundo en mes y medio. Al tratarse de una zona de reciclaje, el tipo de material que arde genera un humo especialmente tóxico, debido a la combustión de, entre otras cosas, neumáticos o electrodomésticos.

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